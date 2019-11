Stefano Patuanelli, disastro in diretta: la "carta Prodi" per risolvere Ilva e Alitalia

Da Ilva ad Alitalia, si finisce sempre a Romano Prodi. È il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli, del M5s, a rivelarlo: il governo è pronto a tornare l'Iri, il carrozzone statale fondato proprio da Prodi ai tempi della Dc e simbolo degli sperperi e delle spese pazze della Prima Repubblica.





"Da un lato - spiega Patuanelli, che ha in mano i dossier più scottanti del Mise ereditati dal suo capo di partito Luigi Di Maio - ci si dice che dobbiamo difendere l'interesse nazionale, dall'altro quando si pensa all'entrata dello Stato in certe tipologie di produzioni, a nazionalizzazioni, ci si dice: Eh ma voi state tornando all'Iri. Se serve sì". "In un momento in cui dobbiamo proteggere le nostre imprese e la nostra produzione industriale - ha ribadito Patuanelli rispondendo alle domande in commissione Industria del Senato - sì, torniamo anche a un sistema" di questo tipo.



Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Patuanelli alla Camera su Ilva e Alitalia