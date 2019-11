Davide Casaleggio sa che il Movimento Cinque Stelle sta andando a sbattere e si spegnerà. Non è soltanto una questione numerica come dicono i sondaggi. L'impressione è che si continui a mettere toppe a un vestito sempre più pieno di buchi. I Cinque stelle sono visibilmente disorientati. Luigi Di Maio, capo politico, sente la sfiducia dei suoi parlamentari e della base. È un leader agli sgoccioli ormai.

In Movimento è nel caos, così come lo chiama Beppe Grillo, che si è pure presentato come una specie di Joker: "Il caos è la più grande forma di democrazia", aveva detto. Ma in quel caos adesso indica una direzione. Che non coincide con quella di Di Maio. Grillo libero da Gianroberto Casaleggio, che non sarebbe mai sceso a patti con il Pd, dice che con i dem "si possono immaginare progetti bellissimi".

Ma qual è il Pd a cui pensa Grillo? Rivela Il Giornale che non si tratta di quello di Nicola Zingaretti né tantomeno quello da salotto. Grillo pensa al Pd in funzione di un suo atto finale epico, una ritirata gloriosa. Grillo guarda ai movimenti giovanili da Greta Thunberg alle Sardine. Perché come ha detto Giovanni Favia, rinnegato dai grillini, in una intervista a L'Espresso: "I tanti che si sono avvicinati al Movimento, lo hanno fatto pensando: è l'ultima volta, l'ultima speranza. Ebbene: hanno preso una fregatura tale che non torneranno chissà per quanto ad occuparsi di politica. Oggi c' è un buco nero spaventoso". Il Movimento è morto.

