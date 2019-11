Sardine, Alessandra Ghisleri: "Hanno espulso il M5s", la crisi di Di Maio da un punto di vista inedito

Le sardine passate ai raggi X. Ad analizzare il fenomeno delle piazze nate contro Matteo Salvini, ospite ad Agorà su Rai 3, ci pensa Alessandra Ghisleri, la sondaggista che non sbaglia mai. E la presidente di Euromedia Research tratta la questione da un altro punto di vista: non quello dell'anti-salvinismo, non si chiede cosa rappresentino le sardine per il Pd, bensì s'interroga su cosa significhi questo fenomeno per il M5s. "Queste piazze, evidentemente e lo abbiamo detto tante volte, ricordano le prime piazze dei 5 Stelle - premette la Ghisleri -. Ma ora, all'interno di quelle piazze, i 5 stelle sono lontani, sono espulsi. È la rappresentanza politica che loro chiedono, prova del fatto che il leader di queste piazze dice che loro non danno indicazioni, che loro non sono un consesso politico, chiedono rappresentanza". E se il diavolo sta nei dettagli, il dettaglio sta nel fatto che secondo la sondaggista, i grillini, sono "espulsi" da quelle piazze. Sardine, insomma, contro tutti (eccezion fatta, forse, per parte del Pd) e lontanissime da quel M5s con le cui piazze (iniziali) hanno evidenti affinità.