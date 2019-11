Lucia Borgonzoni e Matteo Salvini accolti così nella casa di riposo di Rimini: i leghisti commossi

Prosegue incessante la campagna elettorale di Lucia Borgonzoni in Emilia Romagna, affiancata da Matteo Salvini anche a una serie di eventi elettorali che si sono tenuti a Rimini. E uno di questi è in un centro per anziani, dove i due leghisti vengono accolti così come potete vedere: con tanto di banda e balletto improvvisato dagli inquilini della casa di riposo. Un'accoglienza che emoziona Salvini e la Borgonzoni, che ringraziano prima di concedersi alla pioggia di selfie. Dunque altri pensionati li applaudono, mentre i due continuano a distribuire baci e saluti. Certo, non il bagno di folla a cui ci hanno abituato nelle piazze e nei palazzetti, ma immagini che dimostrano tutto l'affetto della gente per la Borgonzoni e Salvini. L'ennesimo video, insomma, che - oltre ai sondaggi - incuterà parecchio timore a Stefano Bonaccini, Pd e compagnia cantante...

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev