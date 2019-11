Matteo Salvini sul video di Grillo e Di Maio: "Anche i vostri elettori vi spernacchiano"

Un video da ridere, quello di Luigi Di Maio e Beppe Grillo al termine dell'incontro a Roma in cui il capo politico M5s è stato di fatto commissariato dal capo comico, che si riprende la centralità della scena. Un video contro il quale, nel corso di una diretta Facebook, anche Matteo Salvini punta il dito: "A proposito... surreale è il video che in molti mi hanno segnalato di Grillo e Di Maio che gli stessi elettori M5s stanno spernacchiando da stamattina - premette il leader della Lega -. Grillo che chiede un nuovo contratto con la sinistra, lo stesso che non voleva far votare gli anziani e secondo cui anche le elezioni sono superflue: sono vicinissimo ai tanti italiani che hanno creduto alla rivoluzione a Cinque Stelle, al cambiamento a Cinque Stelle, alla diversità a Cinque Stelle e che adesso sono schifati, delusi, a volte rassegnati. Dalla rivoluzione si è passati a Matteo Renzi...", conclude sornione Matteo Salvini.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev