Luciana Lamorgese sui decreti sicurezza di Salvini: "Pronta la bozza per modificarli"

La priorità del Pd e di Luciana Lamorgese? Smontare i decreti sicurezza di Matteo Salvini, nonostante l'ampio consenso che godono tra l'opinione pubblica (e nonostante, soprattutto, gli effetti sortiti nella battagli all'immigrazione clandestina). L'ultima conferma arriva dalla Lamorgese in persona, la quale alla Festa Fogliante che si tiene a Firenze (la festa de Il Foglio) ha spiegato chiaro e tondo: "Ho una bozza di provvedimento che tiene conto delle osservazioni della presidenza della Repubblica, se ne parlerà in Consiglio dei ministri. I decreti sicurezza - ha aggiunto l'inquilina del Viminale - hanno rappresentato una certa fase. Non voglio dare adito a critiche che possono avere risvolti di carattere politico, che per parte mia non ci sono perché ho proceduto nel verso delle osservazioni della Presidenza della Repubblica. Poi in Consiglio dei ministri si faranno valutazioni più complessive". Insomma, ancora una volta la Lamorgese annuncia di essere pronta a "smantellare" i due decreti sicurezza. Ma il M5s, soprattutto nella corrente che fa riferimento a Luigi Di Maio, non è propriamente di questo avviso.

Nel video (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) la Lamorgese nega l'esistenza di una "emergenza migranti"