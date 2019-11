"So bene chi sono". Giorgia Meloni dà la sua lettura del fenomeno delle sardine, tra rispetto e diffidenza. "Al Pd fa schifo scendere in piazza con bandiere e così crea movimenti", spiega la leader di Fratelli d'Italia a margine del Festival del Lavoro.











"A me non piacciono come simbolo, ma se parla del movimento le posso dire che ho sempre rispetto per la partecipazione popolare. Non temo la partecipazione popolare, ma la teme la sinistra". In ogni caso, taglia corto la Meloni, "non sono un movimento spontaneo ma eterodiretto da Romano Prodi ed il Pd a cui fa schifo scendere in piazza con le bandiere".

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev