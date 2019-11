Matteo Salvini, "porte aperte ai grillini". Per Di Maio il disastro finale: via alla campagna acquisti Lega

Porti chiusi ai migranti, porte aperte ai grillini. Matteo Salvini, subito dopo il risultato del voto online sulla piattaforma Rousseau, prepara già la campagna acquisti di consiglieri e parlamentari del Movimento. "I militanti 5 Stelle hanno sfiduciato Di Maio e Grillo e con loro il governo contro natura col Pd - ha spiegato il Capitano -. Le porte della Lega sono aperte a chi vuole davvero il cambiamento".







Solo una settimana fa Salvini aveva annunciato il passaggio del primo consigliere del M5s in Emilia Romagna alla Lega. Ora, sul tavolo, c'è il tema della leadership di Di Maio, di fatto sfiduciato dai suoi stessi elettori, e quello della linea politica da seguire per le regionali in Emilia Romagna e Calabria. Possibile che se i vertici del Movimento decideranno comunque di allearsi con il Pd per tentare di blindare il governo Conte, parta una piccola diaspora dei dirigenti locali contrari al patto con i dem.

Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Salvini annuncia il "primo consigliere M5s che passa alla Lega"