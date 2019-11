Va all'estero, Luigi Di Maio, ma pensa ai fatti di casa sua. L'Italia è un Paese del G7, uno dei massimi contributori dell'Ue, lo Stato più vicino alla martoriata Libia da cui partono i barconi con i migranti, un Paese presente con i suoi militari in numerose missioni internazionali; eppure al ministro degli Esteri i grandi temi internazionali e il posizionamento dell'Italia nel mondo sembrano non importare. In questi ultimi due mesi, Di Maio ha utilizzato la Farnesina e i viaggi internazionali per discutere di politica interna oppure diserta gli impegni diplomatici per girare l'Italia. Così come sta accadendo per il G20 in Giappone, da cui Di Maio sarà assente per trascorrere un weekend in Sicilia, a Valguarnera Caropope. Al suo posto, a rappresentarci, ci sarà Emanuela Del Re, viceministro degli esteri, ma vero ministro ombra alla Farnesina, grazie alla profonda conoscenza delle tematiche internazionali e il rispetto di cui gode tra il personale diplomatico italiano. Ma la fiera degli orrori del neo ministro degli esteri non finisce qui.

Come sottolinea anche Il Giornale, Di Maio predilige la politica interna, anche durante i viaggi internazionali. Dal Marocco, anziché discutere di Africa, ha detto no alle coalizioni regionali con il Pd; dalla Cina ha commentato l'arresto di Nicosia e la manovra di bilancio; mentre da Washington ha reso alla stampa dichiarazioni sulla solidità del Movimento 5 stelle. Inoltre, con i suoi tour in giro per l'Italia, Di Maio intende scimmiottare Salvini, ma quest'ultimo era ministro dell'interno, non il capo della diplomazia italiana. Cosa penseranno di noi i partner internazionali? Con un ministro degli esteri incapace di rappresentarci sul piano internazionale, mostriamo sempre più debolezza e meno credibilità. Meno campagna elettorale, più Italia nel mondo: consiglio non richiesto, ma utile, per Di Maio.

Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Di Maio in visita ufficiale in Cina