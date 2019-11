La Camera dei Deputati ha celebrato la Giornata Mondiale dell'Infanzia e dell'Adolescenza con una capigruppo dei bambini presieduta da Roberto Fico. All'evento a Montecitorio era presente anche la capogruppo alla Camera di Italia Viva, Maria Elena Boschi. La quale, si è presentata con una giacca e sotto di essa un top a reggiseno dalla scollatura esagerata. Tanto che la stessa Boschi sembrava imbarazzata per il suo look quantomeno audace. Dalle immagini riprese all'evento infatti sembra che la deputata renziana cerchi di coprirsi con la mano il decollete. Evidentemente non era l'occasione, quella con i bambini, per una mise così sensuale.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev