Giuseppe Conte e Matteo Salvini, rissa sul Mes: "Delirio collettivo", "Bugiardo e disonesto"

Volano stracci tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte sul Mes, il fondo salva-Stati. Mentre il premier accusa il leader della Lega di aver evidentemente "partecipato ai tavoli a sua insaputa", Salvini - che ha sollevato il tema dei negoziati in Europa sulla modifica del Meccanismo europeo di stabilità con il presidente del Consiglio - gli risponde senza mezzi termini: "O è bugiardo o smemorato". Attacca così Conte: "Il Mes è un negoziato in corso da più di un anno. Il delirio collettivo è stato suscitato dal leader dell'opposizione, lo stesso che qualche mese fa partecipava ai tavoli dove si discuteva del Mes. Sono dati oggettivi: da marzo a giugno 2019 abbiamo avuto vertici di maggioranza coi massimi esponenti della Lega. Quattro incontri in cui abbiamo discusso di Mes, delle fasi di avanzamento del negoziato e tutti i risvolti. Oggi lo stesso partito scopre l'esistenza del Mes e grida allo scandalo".

Ma Salvini non ci sta: "Il signor Conte è bugiardo o smemorato. Se fosse onesto direbbe che a quei tavoli, così come a ogni dibattito pubblico compresi quelli parlamentari, abbiamo sempre detto di no al Mes. Non è difficile da ammettere e del resto, se necessario, ci sono numerose dichiarazioni a testimonianza della contrarietà espressa da tutti i componenti della Lega, ministri compresi, su questo argomento".

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev