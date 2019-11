Bruno Vespa a Fuori dal Coro: "Matteo Salvini e i pieni poteri? Altro che rischio fascismo..."

Che lezione, firmata Bruno Vespa. Siamo a Fuori dal Coro, la trasmissione condotta da Mario Giordano su Rete 4. In studio, il conduttore di Porta a Porta, il quale parla del suo ultimo libro tutto incentrato sul fantomatico "rischio fascismo" che correrebbe l'Italia ai tempi di Matteo Salvini. Giordano chiede insomma a Vespa se le cose stanno davvero così. Emblematica, e definitiva, la risposta di mister Porta a Porta, che snocciola un aneddoto e un passaggio della sua ultima fatica letteraria: "Quando Salvini dice datemi i pieni poteri, frase infelice, io nel libro gli chiedo: ma come ti è venuto in mente? E lui risponde: ma no, è ovvio che io parlo di pieni poteri all'interno della Costituzione". Poche parole con cui Bruno Vespa, ancora una volta, azzera l'allarme di chi non trovando argomenti migliori contro Salvini parla di rischio-fascismo.