Vittorio Sgarbi contro il tetto al contante? Matteo Salvini: "Severo ma giusto"

Con la pioggia di emendamenti presentata in aula, è tornata prepotentemente d'attualità la manovra. E con essa le sue storture, quali il tetto all'uso del contante che Pd e M5s vogliono imporre agli italiani. Misura fortemente osteggiata da Matteo Salvini, il quale su Twitter, per mostrare tutta la sua contrarietà alla misura, rilancia un intervento di Vittorio Sgarbi di qualche giorno fa a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli su La7. Intervento come al solito senza troppi peli sulla lingua, in pieno stile sgarbiano: "Il denaro è mio e ci faccio il caz*** che mi pare!", tuonava il critico d'arte. Parole che Salvini rilancia e commenta così: "Sgarbi sul diritto di usare il contante. Severo ma giusto, no? I sinistri al governo vorrebbero invece uno Stato di polizia fiscale... Il solito vizietto", conclude il leader della Lega.