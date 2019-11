Giorgia Meloni e lo Ius soli: "Zingaretti smascherato, usa i bambini come scudo umano"

"Bambini usati come scudo umano". Giorgia Meloni non parla di Bibbiano, ma dello Ius soli e dell'uscita programmatica di Nicola Zingaretti, a conclusione della tre giorni del Pd a Bologna. "Finalmente getta la maschera", spiega la leader di Fratelli d'Italia a proposito del segretario dem, che ha posto la cittadinanza per i figli di immigrati nati in Italia e per chi giunge a fine del ciclo scolastico (lo Ius culturae) come punti fondamentali nel programma del suo partito, fin da questa legislatura.











Lo sdegno della Meloni si aggiunge allo "sconcerto" (testuale) del leader di M5s Luigi Di Maio, che si chiede con quale faccia il Pd pensi allo Ius soli quando Venezia è sott'acqua, dall'Alto Adige alla Toscana l'Italia è in ginocchio per maltempo e incuria e colossi come Ilva e Whirlpool minacciano di aprire una crisi industriale ed economica senza precedenti per il nostro Paese.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev