Luigi Di Maio, "ironia della sorte" su Venezia. La battuta sull'alluvione contro la Lega, Calderoli furioso

"L'ironia della sorte" di cui ha parlato Luigi Di Maio a proposito della alluvione che ha devastato Venezia fa infuriare la Lega. Il leader del Movimento 5 Stelle nella sua diretta su Facebook ha ricordato con un mezzo sorriso come pochi giorni prima del disastro la giunta regionale del Veneto, di centrodestra con Luca Zaia governatore leghista, abbia bocciato una mozione presentata proprio da 5 Stelle sui cambiamenti climatici, pochi giorni prima del disastro. Quasi una vendetta divina-ambientale, dunque.











"Siamo arrivati a questo - è il commento sdegnato del senatore leghista Roberto Calderoli -, a un ministro della Repubblica che fa ironia di fronte all'alluvione che ha sommerso Venezia, uccidendo delle vite umane e provocando danno incalcolabili per i cittadini e i lavoratori e anche un grave danno d'immagine per l'Italia. Perché se avessero approvata la mozione l'alta marea non sarebbe arrivata? Ci rendiamo conto - incalza ancora Calderoli - che il ministro degli Esteri, che dovrebbe promuovere la nostra immagine all'estero, si diverte a fare battute su una tragedia per tutto il Paese? E parliamo del ministro che si vantava di aver risolto il problema dell'Ilva in quattro e quattrotto. E infatti...".



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev