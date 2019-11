Matteo Salvini, inquietudine in Emilia Romagna: "Un fatto imprevisto con cui dovremo fare i conti"

"Un fatto imprevisto con cui dovremo fare i conti". Dallo staff di Matteo Salvini emerge una certa inquietudine di fronte al "popolo delle sardine", che ha annunciato una manifestazione in piazza lunedì prossimo a Modena, quando il leader della Lega terrà un nuovo comizio per lanciare la candidata governatrice Lucia Borgonzoni alle prossime elezioni regionali del 26 gennaio.

La partita è fondamentale e anche se Salvini, come riporta il Corriere della Sera, guarda con "curiosità genuina" la mobilitazione della sinistra che giovedì sera ha riempito Piazza Maggiore, ci sono due incognite: una politica, se cioè quella partecipazione si tradurrà in voti per Stefano Bonaccini contro la Lega e il centrodestra. E una di ordine pubblico, perché i centri sociali potrebbero cogliere la palla al balzo e accodarsi ai manifestanti pacifici per tentare di sabotare la manifestazione leghista, come già hanno cercato di fare giovedì al PalaDozza. Le parole di Salvini, in questo senso, sono significative: "Gratitudine immensa alle migliaia di persone che hanno abbracciato me e Lucia. Profondo rispetto per chi manifesta, pacificamente, contro le nostre idee. Nessun rispetto per chi invece, per protestare contro di noi, lancia sassi e bottiglie verso Polizia e Carabinieri".





Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev