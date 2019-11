Luigi Di Maio insulta Matteo Salvini: "Più che fascista, è un cazz*** verde. Ecco di che persona parliamo"

Da Luigi Di Maio piovono insulti contro Matteo Salvini. Prima, nella sua diretta su Facebook, il leader del Movimento 5 Stelle invita il leghista a "chiedere scusa alla famiglia di Stefano Cucchi". Poi, ospite di Accordi e disaccordi, commenta caustico il titolo del libro di Andrea Scanzi sull'ex ministro degli Interni, Cazz***o verde.











"È la definizione più utile per Salvini, più che dire che è fascista. Dobbiamo fare capire a cittadini di che persona stiamo parlando". Salvini, prosegue il grillino, è una persona che pensa agli affari suoi. Fino al giorno prima mi diceva che saremmo andati avanti per 5 anni, poi ha cambiato. Ha dimostrato che non pensava al bene dei cittadini".

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev