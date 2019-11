Lucia Borgonzoni al PalaDozza, il clamoroso abbraccio del popolo leghista: il video che spaventa il Pd

Immagini che arrivano dal PalaDozza, Bologna. L'occasione è la festa della Lega per lanciare, anzi rafforzare, la candidatura di Lucia Borgonzoni come presidente dell'Emilia Romagna. Presente, ovviamente, Matteo Salvini, che sa benissimo come dalla eventuale vittoria nella roccaforte rossa possa arrivare la spallata decisiva al governo, che potrebbe non sopravvivere agli "effetti collaterali" del voto del 26 gennaio. Gli spalti sono gremiti, mancano pochi secondi all'inizio della festa del Carroccio. E a spaventare la sinistra, oltre ai sondaggi che danno sempre più conto di un testa a testa, arrivano anche queste immagini. Un video, postato da Salvini sui social, che parla da solo: una fiumana di persone, un tifo da stadio (ma d'altronde siamo proprio in uno stadio), un abbraccio di popolo che, oggi, al Pd è proibito. Immagini che sembrano profetiche: sì, la Borgonzoni può vincere davvero.