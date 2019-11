Mario Giordano arriva al PalaDozza da Salvini e Borgonzoni, accolto così: roba da Seria A

Siamo al PalaDozza, tempio dello sport di Bologna. Sta per iniziare la kermesse leghista per lanciare Lucia Borgonzoni candidata in Emilia Romagna. Presente, ovviamente, Matteo Salvini, protagonista sin dal primo pomeriggio con una conferenza stampa e uno strepitoso show in favor di telecamera in cui, tra le altre, ha attaccato Luigi Di Maio. E prima dell'inizio della kermesse, ecco fare il suo ingresso nel palazzetto Mario Giordano, il conduttore di Fuori dal Coro, su Rete 4, volto e firma sovranista convinta. E quella che gli spalti, ancora non gremitissimi, riservano a Giordano è un'accoglienza da stadio: un boato con sventolio di bandiere, mentre Salvini applaude alla folla. Il video è stato pubblicato su Twitter dal leader della Lega.

