Matteo Salvini al PalaDozza scatenato contro Luigi Di Maio: "Cappellini? Finiti"

Siamo a Bologna, mancano ormai pochi minuti al via della kermesse al PalaDozza per lanciare - anzi, rafforzare - la candidatura di Lucia Borgonzoni in Emilia Romagna. Ovviamente presente il leader del Carroccio Matteo Salvini, mai così scatenato davanti alle telecamere, un vero mattatore. Ed eccolo, dunque, introdurre la manifestazione. "Il kit", spiega, occasione ottima per sganciare un colpo basso a Luigi Di Maio, mai così lontani i tempi in cui i due andavano d'amore e d'accordo. "Cappellino Borgonzoni presidente, quelli per Di Maio li abbiamo finiti da tempo... Braccialetto, penna gialloblu, saranno contenti i tifosi del Parma", conclude Salvini sempre più sornione.

Agenzia Vista / Alexander JakhnagievAgenzia Vista / Alexander Jakhnagiev