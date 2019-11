Giorgia Meloni a cuore aperto, la confessione politica: "Ecco cosa mi rende ansiosa"

Giorgia Meloni racconta la sua storia a Il Fatto Quotidiano, svelando quali siano i suoi progetti futuri. "Lo so che se verrà il governo sarà una prova dura. Sono ansiosa di mio e tento sempre di non promettere il paradiso. Ho misura, sento il rischio di fallire o deludere e prendo le distanze dagli eccessi". Insomma, con sincerità la leader di Fratelli d'Italia ammette di sentire il peso della responsabilità, del consenso che le accreditano i sondaggi. Il governo "sarà una prova dura", ammette chiaro e tondo.

Leggi anche: Giorgia Meloni dopo Otto e Mezzo attacca ancora Lilli Gruber

Comunque sia, la Meloni ricorda che i sondaggi non sempre si trasformano in voti reali: "Sono cosciente del rischio di scendere nei sondaggi e so che il voto degli italiani spesso sia troppo emotivo. Ma, a differenza di altri partiti, Fratelli d’Italia si è fatto la sua gavetta". Infine gli insegnamenti che ha ricevuto: "Ricordo bene la lezione che ci dette Silvio Berlusconi qualche anno fa. Ripetere il medesimo concetto almeno sette volte perché davvero entri nella testa di tutti".

Video: Vista / Alexander Jakhnagiev