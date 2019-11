Giorgia Meloni su Liliana Segre: "Lei al Quirinale? Niente in contrario, ma...". La sfida di FdI

Per la successione di Sergio Mattarella al Quirinale, Lucia Annunziata e Repubblica hanno lanciato la senatrice a vita Liliana Segre. Che ne pensa, Giorgia Meloni? Una risposta da parte della leader di Fratelli d'Italia è arrivata dalla sala stampa di Montecitorio, dove ha subito rilanciato: "Non avrei nulla in contrario salvo il fatto che, come sapete, noi stiamo raccogliendo le 50mila firme necessarie per far eleggere il prossimo presidente della Repubblica dagli italiani e non dal Parlamento - ricorda la Meloni -. Secondo me parlando di riforme è una delle cose più intelligenti che si possono fare, relativamente in poco tempo. Se si andrà a votare prima lo faremo per la prossima legislatura. Ma con le nuove norme di legge di iniziativa popolare che hanno un iter agevolato anche se la norma è costituzionale, ci sarebbero i tempi per approvare l'elezione diretta del Capo dello Stato prima della prossima elezione del presidente della Repubblica". Insomma, cosa ne pensi la Meloni dell'ipotesi della Segre al Colle appare piuttosto chiaro.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev