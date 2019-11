Danilo Toninelli, show in stazione: "Cremona-Mantova, simbolo del fallimento della Lega"

Danilo Toninelli, sparito ormai dalla scena politica, da quando non è stato confermato ministro in quota Movimento Cinque Stelle con il Conte bis, ha attaccato Matteo Salvini e la Lega: "Abbiamo assistito a undici anni di Roberto Formigoni, cinque anni di Roberto Maroni, due di Attilio Fontana. Ad ogni elezione questa infrastruttura veniva indicata come grande opera necessaria e fondamentale". Ma, continua Toninelli, che durante il governo giallo-verde si è distinto per le sue gaffe da ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, in un video pubblicato sul suo profilo Facebook, "i vari assessori che si sono succeduti, da Sciumè a Del Tenno, da Sorte a Terzi, hanno fatto grandi, solo grandi annunci".

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev