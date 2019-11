Agorà, Guido Crosetto inchioda il governo sull'Ilva: "Toglietegli la scusa dello scudo penale e trattate"

C'è solo un modo per uscire dall'impasse Ilva. Secondo Guido Crosetto, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, la soluzione è la seguente: "La follia è quella. Probabilmente è vero che ArcelorMittal se ne vuole andare. Te ne vai, lasci tutti i soldi che hai promesso di investire e comincio una causa internazionale. E ti faccio un danno internazionale enorme", attacca Crosetto. "Se io governo mi tolgo l'arma che ho per trattare con la grande multinazionale, questa va via e ci ringrazia". Insomma, conclude l'ex parlamentare, "Toglietegli la scusa dello scudo penale e trattate. Almeno prendete i soldi e cominciate la bonifica ambientale".