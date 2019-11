Fabio Rampelli dà una bella lezione a Greta Thunberg e alla sinistra che cavalca adesso i temi sul clima. "La sinistra e l'ambiente vanno di pari passo perché la sinistra è un po' furbacchiona", dice il vice presidente della Camera (di Fratelli d'Italia) a Genova durante il convegno organizzato dall'assessore regionale Gianni Berrino, Uomini, terra e identità - Ambiente, lavoro,futuro: per uno sviluppo sostenibile: "La sinistra ha provato a far sua la questione ma la salvaguardia ambientale nasce con la destra, nel mondo, nasce dal pensiero conservatore, dalla conservazione dell'antico, di ciò che è sano che è natura e divino", continua Rampelli. "Non mi curo dell'ambiente per egoismo, mi curo anche per questo ma perché la natura è l'altra faccia del sacro, è un connubio quello tra destra e ambiente che è imprescindibile".

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev