Matteo Salvini alla fiera dei salumi in Emilia Romagna: tanti saluti ai vegani

Tanti cari saluti ai... vegani. Siamo a Polesine Parmense, Emilia Romagna, la terra di conquista di Matteo Salvini. Il leader della Lega è in primissima fila nella campagna elettorale a sostegno di Lucia Borgonzoni in vista del voto di gennaio, obiettivo conquistare anche uno degli ultimi feudi rossi. Campagna elettorale che come è noto passa per fiere e sagre. E a Polesine Parmense, il leader della Lega si trova proprio alla fiera dei salumi. E, va da sé, Salvini - come si vede in questo video piuttosto buio - si dedica con passione e costrutto a degustare gli affettati, circonadato dall'ormai consueto e nutrito numero di fan e sostenitori. Come detto, con tanti saluti ai vegani...

Leggi anche: Salvini e Meloni divisi sul nome da giocarsi in Toscana

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev