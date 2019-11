Giorgia Meloni e il rap "genitore 1, genitore 2"? Show a Rai Radio 1: la leader canta in diretta

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, dove era ospite Vittorio Feltri, ha commentato divertitissima il remix di un suo discorso che sta impazzando sul web: "Se mi piace la canzone 'Io sono Giorgia'? Tantissimo, la adoro, la canticchio anche io perché è un tormentone, ti entra in testa e non ti lascia più". La Meloni, sempre molto ironica, ha anche "rappato" la canzone e cantato a squarciagola: "Genitore uno, genitore due". E ancora, sempre ridendo: "Sono una madre, sono cristiana".

Poi sul Quirinale: "Salvini ha detto Why Not? sul nome di Mario Draghi per il Colle? Io dico 'not' invece, altro che 'why not…'. Spero che il prossimo presidente della Repubblica lo possano eleggere gli italiani, visto che stiamo raccogliendo le firme per avviare la proposta di modifica costituzionale per l’elezione diretta del Capo dello Stato.