Luigi Di Maio ai ministri: "Non riesco a gestire Barbara Lezzi". E il Pd Provenzano sbotta

Nel M5s comanda l'ala dei fanatici. Questo il sunto del retroscena firmato da Augusto Minzolini su Il Giornale. E Luigi Di Maio ora è accerchiato. Il giornalista dà conto degli sfoghi del capo politico grillino, il quale lamenta di non riuscire più a gestire i suoi. In particolare sul caso dell'Ex Ilva: Giggino afferma di non riuscire a convincere i suoi a votare lo scudo penale che, forse, potrebbe ammorbidire Arcelor Mittal. E nell'ala dei fanatici con le Cinque Stelle, per certo, spicca Barbara Lezzi, una mina vagante che già ha messo a repentaglio il futuro dell'Ex Ilva e le cui mosse in passato potrebbero riservare la stessa sorte ad Alitalia.

Dunque, Minzo dà conto delle pesantissime parole che Di Maio avrebbe pronunciato rivolgendosi agli altri ministri, parlando proprio della Lezzi: "Il problema è che quelli come la Lezzi non riesco a gestirli. Non riesco a costringerli a votare lo scudo penale". Una confessione. Un'ammissione di colpe. Giggino sventola bandiera bianca. Parole che avrebbero scatenato la dura reazione di Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud: "Se mi parlate della Lezzi io neppure mi siedo. Perché parlare della Lezzi in Consiglio dei ministri è paradossale, assurdo". Tutto vero. Ma tutto drammaticamente possibile ai tempi del governo giallorsso.

Nel video (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Barbara Lezzi parla dell'ex Ilva