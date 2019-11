Agorà, Lina Palmerini attacca sull'Ilva: "Quale impresa fa accordi con un governo che oggi c'è, domani forse"

Ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Rai tre, Lina Palmerini attacca l'esecutivo giallo rosso sulla vicenda dell'Ilva a rischio chiusura dopo che gli indiani di ArcelorMittal hanno ufficializzato al governo italiano la decisione di "recedere per giusta causa" e abbandonare lo stabilimento di Taranto mettendo in bilico la posizione di 15mila dipendenti. "Quale impresa fa un accordo con un governo che oggi c'è, domani forse, che è spaccato all'interno, che non dà garanzie di affidabilità, che non dice la verità sullo scudo penale?", si chiede la giornalista del Sole 24 Ore, "questa è la grande domanda". E in questo scenario "il Partito democratico è schiacciato dalle divisioni interne al Movimento 5 stelle".