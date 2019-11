Domanda secca di Mario Giordano a Matteo Salvini, suo ospite a Fuori dal coro, su Rete 4: "Mario Draghi prossimo presidente della Repubblica?". E il leader della Lega risponde senza esitazioni: "Why not? Diamoci un tocco di inglese". Salvini insomma vede bene l'ex presidente della Banca centrale europea al Quirinale dopo Sergio Mattarella. Poi l'ex ministro dell'Interno parla del caso dell'Ilva: "E' un errore clamoroso del governo perché qualunque imprenditore al mondo assista in questi giorni a questo scandalo, col piffero che decide di venire a investire qua".

E in merito alle polemiche sul razzismo e sugli insulti, Salvini condanna chi attacca Liliana Segre e Mario Balotelli: "La Segre è una donna da cui c'è solo da imparare e spero di incontrarla presto. Se sei antisemita nel 2019 devi farti curare da uno bravo. Però mandare avanti la Segre per istituire commissioni sovietiche, non mi piace". E Balotelli è italiano al 100 per cento: "Chi distingue un essere umano in base al colore della pelle è un cretino. Anzi, ci sono tanti immigrati regolari che lavorano e pagano le tasse che sono miei fratelli".