Luigi Di Maio, ecco cosa diceva 15 mesi fa sull'Ilva: l'ultimo disastro del capo politico M5s

Riavvolgiamo il nastro fino al 6 settembre del 2018. Si è appena chiuso il tavolo di lavoro sull'Ilva, raggiunto un accordo tra Arcelor Mittal e i sindacati. All'epoca, Luigi Di Maio era ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico. E al termine dell'incontro, con toni trionfali, il grillino affermava che Ilva non avrebbe chiuso mai: "Abbiamo raggiunto l'obiettivo in tre mesi dopo sei anni di inconcludenze". Parole tragicomiche, alla luce di ciò che sta accadendo in questi giorni, appena 15 mesi dopo, con Di Maio in un altro governo e sulla poltrona di un differente ministero...

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev