Giuseppe Conte alla Camera, Lega e Fratelli d'Italia in coro: "Elezioni, elezioni"

Una giornata infuocata alla Camera. Poco prima in aula ha parlato il premier, Giuseppe Conte, il quale ha riferito sul presunto conflitto d'interessi sul caso Retelit, una vicenda dai contorni oscuri e sulla quale Libero è stato in grado di anticiparvi un documento esclusivo che complica la posizione del premier. E dopo l'intervento del presidente del Consiglio, che come da previsioni non ha spiegato nulla e non ha chiarito alcun dubbio, dai banchi della Lega e di Fratelli d'Italia si leva la protesta. O meglio, si leva il coro: "Elezioni, elezioni". Bagarre vera e propria, un ruggito in faccia al presunto avvocato del popolo, Conte. Vani i tentativi del presidente Roberto Fico di riportare la calma e mantenere la situazione sotto controllo. "Elezioni, elezioni" continuava a rimbombare...

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev