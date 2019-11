Barbara Lezzi insulta Matteo Salvini al Senato: "Capitano dei miei stivali". Lui risponde così...

Per il caso-Ilva, nell'occhio del ciclone ci è finita la grillina Barbara Lezzi, le cui responsabilità in quanto accaduto a Taranto appaiono enormi. E al Senato è stata respinta la richiesta della Lega di informativa immediata del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, proprio sul caso Ilva. E nel corso della sessione, ecco che a prendere parola è stata proprio la Lezzi, protagonista di un infuocato intervento: "Far finta che un morto di 35 anni e la sua famiglia non abbiano lo stesso diritto alla giustizia di tutti gli italiani - urlava la grillina -. Questo vuol dire prima gli italiani, prima i tarantini e prima i pugliesi. Altro che le menzogne di un capitano dei miei stivali che dice a me: torna e vai a Taranto - passa all'insulto nei confronti di Matteo Salvini -. È lui che annullato i comizi a Taranto, vada a lui a parlare a Taranto ex ministri Salvini. Bacioni, da Taranto", conclude la sua intemerata. Strepitosa, dai banchi del Carroccio, la reazione di Salvini, il quale indirizza dei "bacioni" alla Lezzi. Ma non solo, il leader della Lega commenta ironico rivolgendosi alla Lezzi: "È un genio ma non la capisco".

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev