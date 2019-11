Ilva, Alessandro Sallusti a Quarta Repubblica: "Saldati due giustizialismi, di certi magistrati e del M5s"

"Nel caso dell'Ilva si sono saldati due giustizialismi: quello ideologico di certa magistratura e quello politico dei Cinque stelle...". Alessandro Sallusti, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Rete 4, attacca il Movimento 5 stelle e parte della magistratura sulla vicenda dell'Ilva a rischio chiusura dopo che gli indiani di ArcelorMittal hanno ufficializzato al governo italiano la decisione di "recedere per giusta causa" e abbandonare lo stabilimento di Taranto mettendo in bilico la posizione di 15mila dipendenti. "Quel virus sta uscendo dalle stanze e sta invadendo il Paese. Quel mix giustizialista ha fatto sì che l'infezione sta infettando tutto il Paese, anche gente che non c'entra nulla", ha concluso Alessandro Sallusti.