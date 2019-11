Matteo Salvini ad alzo zero contro Giuseppe Conte: "Un assoluto incapace che si è montato la testa"

Cannonate da Matteo Salvini contro Giuseppe Conte. L'occasione per mettere nel mirino a colpire il premier è la conferenza stampa di presentazione della campagna elettorale al cinema Metropolitan, a Napoli. Il leader della Lega, contro il presunto avvocato del popolo, picchia durissimo: "Io contesto il presidente del Consiglio Conte non per problemi eventuali di conflitto di interesse o per problemi giudiziari. Lo contesto per l'assoluta incapacità politica. Temo che si sia abbondantemente montato la testa rispetto all'inizio della sua esperienza. E montarsi la testa e peccare d'arroganza è un peccato mortale", conclude Matteo Salvini.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev