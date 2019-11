"Questa storia dell'Ilva è stata una vendetta di parte dei Cinque stelle contro Luigi Di Maio". Claudia Fusani, giornalista di Tiscali, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Rai tre, offre una spiegazione molto forte della vicenda Ilva. La cronista ricorda infatti che "tutto l'emendamento Lezzi parte da quel gruppo del Movimento che era stato tenuto fuori dalla formazione del Conte bis". E conclude: "So che è una affermazione forte".

"I Cinque stelle sono contrari allo scudo penale perché si sono divisi su questo, ce lo vogliamo dire?", conferma Valeria Fedeli. "E' accaduto dieci giorni fa. C'è stato un gioco interno di posizioni differenti nel M5s che è normale in tutti i partiti democratici ma questo non può portare ad un risultato così. Io non lo avrei tolto", attacca la dem. "Il Pd è affidabile perché abbiamo detto che non si devono mai cambiare le condizioni in corso d'opera".