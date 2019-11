Jean-Claude Trichet ad Agorà rivela: "Ho chiesto a Mario Draghi se avrà un ruolo politico in Italia e lui..."

Jean-Claude Trichet, in collegamento con Serena Bortone ad Agorà, su Rai tre, fa una rivelazione clamorosa su Mario Draghi. Sollecitato dalla conduttrice l'ex presidente della Bce ammette: "Ho chiesto a Draghi se in futuro pensa di avere un ruolo politico in Italia e lui è stato enigmatico". Detto questo, continua Trichet, "sembra scartarla questa idea ma penso che l'Italia avrà bisogno di lui". Poi precisa Trichet: "Non voglio entrare nella vita politica italiana ma penso che uomini di questo calibro e di questa qualità, uomini di questo stampo saranno utilizzati dall'Italia, non posso e non so dire in che veste ma sicuramente...".