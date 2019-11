Come cambiano le cose in pochi mesi. Domenica mattina a Taranto la Alan Kurdi, nave della ong tedesca Sea Eye, è sbarcata a Taranto con 88 migranti a bordo, senza clamori. D'altronde, il governo di Pd, M5s e Renzi ha dato ufficialmente il via libera alla nuova ondata di sbarchi, non ostacolando più l'attività delle ong (anche quando alimentano più di un sospetto) e di fatto riaprendo i porti dopo 14 mesi di linea dura. I decreti sicurezza varati da Matteo Salvini sono ancora in vigore, ma disattesi da tutti i ministri competenti, a partire da quella dell'Interno Luciana Lamorgese.











Appena lo scorso luglio, prima della crisi, al Viminale c'era Salvini. E quando la Alan Kurdi chiese di sbarcare a Lampedusa, il leader della Lega rispondeva così: "Io non autorizzo niente, piuttosto li portiamo in autobus dentro l'ambasciata tedesca, non siamo una discarica". Sondaggi alla mano, la maggioranza degli italiani la pensano ancora così. Il fatto curioso è che al governo non li ascolta più nessuno.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev