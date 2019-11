Doppio spot per Stefano Buffagni, contro la tassa sulle auto aziendali e a favore della... Ferrari. Il viceministro allo Sviluppo economico, esponente di spicco del M5s, su Facebook si schiera contro la norma studiata dal governo: "È stata modificata parzialmente grazie al nostro intervento ma a me non piace. Non sono convinto - continua il braccio destro di Luigi Di Maio -, per me non è abbastanza. Con questa impostazione non si sta aiutando a cambiare il parco macchine ma si fa pagare solo chi già paga. Di lavoro ce ne sarà da fare tanto in Parlamento non dobbiamo aver paura di queste discussioni".

La curiosità, sottolineata dai molti sui social, è che Buffagni sceglie di veicolare questo messaggio a favore dei dipendenti di azienda italiani indossando una maglietta rossa del Cavallino. Product placement involontario? Studiatissimo messaggio di supporto all'azienda gioiello di Maranello, dall'uomo dei 5 Stelle più vicino alle imprese del Nord? O semplice gaffe stile-Di Maio, visto che sono ben pochi gli italiani che hanno una Ferrari come auto aziendale?

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev