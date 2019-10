M5s, Ugo Grasso: "Pronta la lettera d'addio". Valanga su Di Maio: lasciano tre senatori

Il M5s è una polveriera. Lo era da tempo, ma dopo il tracollo in Umbria la situazione è definitivamente precipitata. Nel mirino, la leadership di Luigi Di Maio, con mosse sia alla Camera sia al Senato per farlo fuori. Ma i grillini non devono fare i conti soltanto con la crisi di consenso e la battaglia al capo politico, ma anche con i possibili fuoriusciti. Già, in molti sono sul punto di abbandonare le cinque stellette. E stando a quanto rivela Il Messaggero ve ne sarebbero altri tre al Senato, laddove la maggioranza giallorossa balla pericolosamente.

Tra chi sta per andarsene c'è Ugo Grasso, il quale avrebbe confessato ai colleghi di Palazzo Madama la sua intenzione di passare al gruppo misto. "Sto scrivendo la mia lettera d'addio al M5s. E non sarò l'unico ad andarmene", ha detto chiaro e tondo. Ci sarebbero infatti altri due senatori pronti a seguirlo: la notizia potrebbe arrivare già nel pomeriggio di oggi, giovedì 31 ottobre, nel corso della riunione a Palazzo Madama che si preannuncia infuocata. Silenzio sui nomi degli altri due che potrebbero lasciare, ma sarebbero comunque destinati al gruppo misto.

Nel video (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Di Maio commenta il difficile momento del M5s