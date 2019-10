Agorà, Mariastella Gelmini attacca Luca Telese sul reddito di cittadinanza: "Lo date ai brigatisti e a chi..."

Mariastella Gelmini e Luca Telese, ospiti di Serena Bortone ad Agorà, su Rai tre, si scontrano sul reddito di cittadinanza. La misura voluta da Luigi Di Maio e dal Movimento 5 stelle, attacca la capogruppo della Camera di Forza Italia, la danno "ai terroristi e a chi va in giro con la Porche. E lei mi vuol dire che funziona? Ma di cosa stiamo parlando?". Mi riferisco a un fatto di cronaca che è su tutti i giornali questa mattina. Noi crediamo che bisogna dare i soldi a chi lavora". "Chi gira con la Porche e non dichiara a lei sta simpatico?", prova a controbattere Telese. Ma la Gelmini non gli lascia spazio per parlare: "Noi pensiamo che il reddito di cittadinanza non abbia funzionato".