Il leghista Bagnai sulla manovra: "Momenti tristemente divertenti, faremo di tutto per limitare i danni"

All'orizzonte si intravedono "momenti tristemente divertenti". È questo il sunto della previsione di Alberto Bagnai che sulla manovra non riserba grandi aspettative. "Non abbiamo molta sfiducia sulla capacità di questa maggioranza di gestire un provvedimento come la legge di bilancio che è un provvedimento sul quale anche le famiglie più armoniose fatalmente tendono a litigare perché si parla di soldi", ha detto il leghista in occasione della presentazione del Rapporto Censis-Tendercapital. E ancora, ha aggiunto: "Cercheremo di limitare i danni".

Dopo il crollo di Pd e M5s in Umbria, infatti, il governo deve contenere gli animi più ostili e il dibattito che la manovra economica può generare. Così Giuseppe Conte ha deciso di stringere i tempi e "chiarire" una volta per tutte le misure previste all'interno del documento, perché a stargli con il fiato sul collo ci sono i suoi stessi alleati.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev