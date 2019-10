Manovra, il falco Dombrovskis: "Non la bocciamo, ma qualcosa ci preoccupa". Avviso ai giallorossi

Non vi bocciamo, ma vi seguiamo da vicino. Questo in estrema sintesi quanto detto dal vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, parlando della manovra allo studio del governo giallorosso. "Non stiamo al momento prendendo in considerazione di rigettare la legge di Bilancio - ha premesso il falco europeo -. Se la Commissione avesse voluto chiedere una bozza rivista, avremmo rispettato le scadenze", ovvero la avrebbero chiesta entro oggi, martedì 29 ottobre. Ma Dombrovskis aggiunge: "Ciononostante abbiamo delle preoccupazioni sul bilancio, e per questo abbiamo inviato una lettera", spedita a Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia. Il vicepresidente ha detto la sua alla presentazione del libro sulla storia del fondo salva-Stati Esm. E ancora, ha aggiunto che la Commissione sta analizzando la risposta italiana, "ma l'analisi complessiva dalle manovra sarà basata anche sulle previsioni economiche", che verranno pubblicate il prossimo 7 novembre.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev