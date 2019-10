Matteo Salvini inchioda Renzi & Co: "Gli italiani non hanno tempo per le loro beghe. Prima si vota meglio è"

Matteo Salvini, in una intervista a Rtl 102.5, attacca il governo giallo-rosso alla luce del risultato delle elezioni regionali in Umbria dove il centrodestra ha trionfato. "Quando Matteo Renzi dice che non vuole alleanza con Pd e M5s e l'ha fatta nascere lui, quando Nicola Zingaretti e Giuseppe Conte dicono una cosa il lunedì, un'altra il martedì, non è un problema per Salvini". Queste persone, sottolinea il leader della Lega, "stanno lavorando a una manovra economica che entra in casa di tutti gli italiani. Si stanno inventando la qualunque, tasse su tutto, macchine, casa. Temo che gli italiani non abbiano tempo e pazienza per subire queste beghe fra Cinque stelle e Pd. Prima si vota, meglio è".