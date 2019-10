"Silvio Berlusconi mi ha chiamato per farmi i complimenti". Giorgia Meloni, a poche ore dal trionfo personale e di Fratelli d'Italia alle regionali in Umbria (terzo partito, storico sorpasso sul M5s) annuncia il "contatto" con il Cavaliere. Non è un dettaglio da poco: Forza Italia, ferma al 5% e praticamente doppiata da FdI, è sempre più terza gamba del centrodestra a trazione sovranista, con Matteo Salvini leader e la Meloni lanciatissima.











Secondo il sondaggio Swg mandato in onda da Enrico Mentana durante la maratona elettorale del TgLa7, Lega e Fratelli d'Italia da soli sarebbero vicini addirittura al 50%. Berlusconi, ufficialmente, non ha commentato il test umbro e la Meloni sembra quasi "archiviarlo": "Ognuno porta il proprio valore aggiunto". Da capo indiscusso della coalizione a cespuglio utile alla causa. Una fine inimmaginabile fino a pochi mesi fa.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev