Regionali in Umbria, anche Cantalamessa (Lega Campania) festeggia: "Impegni mantenuti"

"Impegni mantenuti". La vittoria della Lega e del centrodestra alle regionali in Umbria fa festeggiare anche Gianluca Cantalamessa, presidente della Lega Salvini Campania e braccio destro di Matteo Salvini nel Mezzogiorno. La neo-governatrice Donatella Tesei appare oggi come l'apripista per il Carroccio, in grado di sfiorare il 40% in varie località umbre e a livello regionale capace di strappare una roccaforte rossa in mano a Pci-Pd-Ds-Pd da quasi 50 anni.