Umbria, Giorgia Meloni fotografa la sinistra: "Pensano a fare i filosofi? Li abbiamo presi a schiaffi"

Il giorno dopo è sempre quello più dolce. Stavolta in misura ancora maggiore, dato che il centrodestra ha ottenuto un successo annunciato quanto schiacciante nelle elezioni regionali in Umbria. Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ha ottenuto una vittoria nella vittoria, dato che ha raccolto il 10,4% delle preferenze, superando addirittura il Movimento 5 Stelle (7,4%) ed ergendosi a terzo partito più votato in questa tornata elettorale (sostanzialmente doppiata la Forza Italia di Silvio Berlusconi).

"Il segreto del successo di FdI è la concretezza, gli altri invece parlano di cose surreali come lo Ius Soli o il grande problema del ritorno del fascismo a gente che non arriva a fine mese. Non so se qualcuno se n'è accorto: in Italia non esiste più la classe media". Lo spiega a Rtl 102.5 Giorgia Meloni, che poi aggiunge: "Noi siamo lì e cerchiamo di parlare dei problemi che le persone vivono ogni giorno. Poi è ovvio che se devo combattere un nemico importante, non lo faccio con toni moderati. Non ho paura di dire le cose come stanno, ma questo non vuol dire essere radicali. Quindi penso che molta parte dell’elettorato che si considererebbe moderato sta sostenendo Fratelli d’Italia".

La leader di Fratelli d'Italia ha poi commentato le vicende riguardanti il governo, che potrebbe subire pesanti ripercussioni dopo la batosta Umbra di M5s e Pd per la prima volta in coalizione. "Per come sono fatta io - sottolinea - avrei rassegnato le dimissioni ieri stesso. Non puoi fare finta di niente quando arriva un ceffone democratico come quello che gli elettori hanno dato al governo. Quest'ultimo è stato votato da 60mila persone sulla piattaforma Rousseau, quelle vanno bene e 700mila umbri che votano no? È un racconto - conclude la leader di FdI - che chiaramente viene manipolato sulla base dell’interesse di questa gente che è rimanere abbarbicati alla poltrona".