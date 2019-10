Regionali Umbria, la Lega festeggia in piazza a Perugia così: il video che fa impazzire Pd e M5s

Vittoria, anzi un trionfo assoluto, per il centrodestra con la candidata alla Regione Umbria, Donatella Tesei, in testa sugli altri. Giorgia Meloni commenta: "È una giornata straordinaria, incredibile nessuno l'avrebbe mai detto, neanche io. Io avevo scommesso su almeno 10 punti di vantaggio. Pare che siano parecchi di più. Chiaro che stanotte qualcuno a Roma avrà qualcosa su cui riflettere, nel senso che gli esperimenti da laboratorio sulla pelle degli italiani non funzionano". Ma oltre alle parole, ecco la festa. In questo video, quella della Lega: lo stato maggiore del partito scatenato in piazza a Perugia. Grida, risate, applausi, cori e danze (sul cadavere politico di Pd e M5s)

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev