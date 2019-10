Ospite di Serena Bortone ad Agorà su Raitre, il grillino Dino Giarrusso è costretto ad ammettere che il "vento di questo momento va verso il centrodestra. Non possiamo negarlo e ho riconosciuto a Fratelli d'Italia che continuano a crescere". "C'è un vento di centrodestra", lo interrompe Fabio Rampelli di FdI, "anche perché c'è qualcuno che da qualche parte, altrove, non vuole che il centrodestra governi quando gli italiani vogliono che governi. Mi pare evidente che ci siano dei poteri forti che ci fermano", attacca. L'Umbria, dove ha vinto la candidata Donatella Tesei, "è un test affidabile". Di più. "Non possiamo dimenticare", conclude Rampelli, "che sono due anni e mezzo che il centrodestra vince tutte le elezioni. E prenderemo sempre più voti".