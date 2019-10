Regionali Umbria, Matteo Salvini durissimo contro Giuseppe Conte: "Soltanto un omino"

La vittoria del centrodestra alle regionali in Umbria con la candidata Donatella Tesei dimostra che il governo giallo-rosso non è il governo degli italiani secondo Matteo Salvini e Giorgia Meloni. "E' una giornata straordinaria, incredibile nessuno l'avrebbe mai detto, neanche io. Io avevo scommesso su almeno 10 punti di vantaggio", dice il leader della Lega in conferenza stampa. "Pare che siano parecchi di più. Chiaro che stanotte qualcuno a Roma avrà qualcosa su cui riflettere, nel senso che gli esperimenti da laboratorio sulla pelle degli italiani non funzionano". Quindi passa all'attacco del premier Giuseppe Conte: "Un presidente del Consiglio che dice che il voto degli umbri conta come quello dei leccesi è un omino".

Rincara la dose la leader di Fratelli d'Italia: "Fossi in Conte domattina rassegnerei le dimissioni, il segnale che arriva" dall'Umbria "dice chiaramente" cosa gli italiani pensano del governo "rosso-giallo".

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev